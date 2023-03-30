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10:42, 30 марта 2023Интернет и СМИ

Аккаунт Маска стал самым читаемым в Twitter

Аккаунт Илона Маска стал самым читаемым в соцсети Twitter, обогнав страницу Обамы

Фото: Joe Skipper / Reuters

Аккаунт американского предпринимателя Илона Маска стал самым читаемым в социальной сети Twitter, обогнав страницу бывшего президента США Барака Обамы. Об этом сообщается в четверг, 30 марта, на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса.

По данным Книги рекордов Гиннесса, Маск набрал наибольшее количество подписчиков в Twitter через пять месяцев после покупки платформы. «Со 133 миллионами подписчиков 51-летний технологический магнат обогнал бывшего президента США Барака Обаму, который удерживал рекорд с 2020 года», — говорится в заявлении.

Отмечается, что соцсетью ежемесячно пользуется около 450 миллионов человек, 30 процентов из них подписаны на Маска.

С момента заключения сделки о покупке Twitter осенью 2022 года на бизнесмена подписалось более 23 миллионов пользователей. Ежедневно число его подписчиков увеличивается на 100 тысяч.

В конце октября 2022 года Маск приобрел Twitter за 44 миллиарда долларов и объяснил решение о покупке платформы желанием помочь человечеству. Предприниматель заявил, что считает важным для цивилизации существование одной цифровой платформы, где различные мнения обсуждаются в здоровой атмосфере. Позднее он уволил больше половины сотрудников, запретил оставшимся работать удаленно, сократил траты на маркетинговые коммуникации и другие услуги.

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Евгения Наумова
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