Женщина выбрала откровенный наряд для похода в школу за детьми и разозлила мужа

Блогерша Энн из США разозлила мужа походом в школу за детьми в обтягивающем топе и шортах

Блогерша Энн (фамилия неизвестна) из США выбрала откровенный наряд для похода в школу за детьми и разозлила мужа. Соответствующей историей она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах инфлюэнсерша с никнеймом taylorwhite1980 продемонстрировала образ, который стал причиной осуждения. Так, женщина предстала перед подписчиками в спортивном костюме со змеиным принтом, который состоял из обтягивающего топа с глубоким вырезом и коротких шорт. «Неужели в таком виде я не могу забрать детей из школы?» — подписала Энн видео.

Зрители не оценили внешний вид пользовательницы сети, о чем написали в комментариях под публикацией. «Вы, конечно, можете так одеваться, но точно не по такому случаю», «Я считаю, что этот костюм немного дешевит», «Думаю, вам стоит проявить уважение к своей семье, и в школу одеться подобающе», — написали они.

В январе профессиональную танцовщицу Сидни Белл выгнали из торгового центра за чересчур откровенный наряд. На размещенных кадрах Белл предстала в коричневом платье длины мини, обнажившем ее ноги. При этом на бедрах инфлюэнсерши был заметен целлюлит.