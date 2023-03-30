Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:47, 30 марта 2023Мир

В США не увидели намерения России применять ядерное оружие на Украине

Белый дом: США не видят признаков намерения России применить ядерное оружие на Украине
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Вашингтон не видит переброски Россией тактического ядерного оружия в Белоруссию. Трансляция онлайн-брифинга велась на сайте Белого дома.

Кроме того, США не владеют данными о том, что президент России Владимир Путин давал какие-либо указания на применение этого оружия на территории Украины.

26 марта Путин сообщил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии. Позднее белорусская сторона заявила о вынужденной реакции на наращивание потенциала НАТО в соседних странах.

В свою очередь в Киеве заявили, что украинская разведка следит за данной ситуацией.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин подписал указ о весеннем призыве в армию
Агата Муцениеце обманула приемную комиссию ВГИКа с помощью грузинской песни
Россияне отвернулись от покупки жилья в популярной курортной стране
Россиянина осудили на 13 лет за организацию нарколаборатории в частном доме
Лавров упрекнул США в шантаже «ниже пояса»
Лавров назвал Кубу источником вдохновения в борьбе с Западом
Полная блогерша объяснила любовь к откровенной одежде
Стал известен список вопросов арестованного журналиста WSJ о российском ОПК
В США не увидели намерения России применять ядерное оружие на Украине
Пытавшаяся откупить призывника от армии адвокат попала под следствие
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.