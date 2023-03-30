В США не увидели намерения России применять ядерное оружие на Украине

Белый дом: США не видят признаков намерения России применить ядерное оружие на Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Вашингтон не видит переброски Россией тактического ядерного оружия в Белоруссию. Трансляция онлайн-брифинга велась на сайте Белого дома.

Кроме того, США не владеют данными о том, что президент России Владимир Путин давал какие-либо указания на применение этого оружия на территории Украины.

26 марта Путин сообщил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии. Позднее белорусская сторона заявила о вынужденной реакции на наращивание потенциала НАТО в соседних странах.

В свою очередь в Киеве заявили, что украинская разведка следит за данной ситуацией.