МИД России назвал плюсом санкций прямую торговлю с Африкой

Представитель МИД России Озеров назвал плюсом западных санкций прямую торговлю с Африкой

После начала боевых действий на Украине и последовавших вслед за этим западных санкций у Москвы появилась возможность для прямой торговли со странами африканского континента. Такой плюс международного давления назвал посол по особым поручениям МИД России, руководитель секретариата конференции «Россия — Африка» Олег Озеров, его цитирует РИА Новости.

«Мы получили возможность прямой торговли с африканскими странами теми самими товарами, которые нам нужны, и теперь задача состоит в том, чтобы подойти к этому творчески и начать напрямую работать нашим компаниям», — подчеркнул представитель МИД.

По его словам, сотрудничество происходит в совершенно новой международной обстановке, а результат станет полной неожиданностью для Запада. Озеров указал, что как санкции способствуют замещению западных компаний российскими и, соответственно, росту экономики, так и в этом случае Россия будет получать большую выгоду.

Дипломат признал, что работать напрямую с африканскими странами непросто, однако указал, что растущий спрос на континенте может «стать катализатором диверсификации отечественного экспорта и роста производства товаров высокой переработки».

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и африканские страны ведут переговоры о переходе к расчетам в национальных валютах. В свою очередь спикер правящей партии Зимбабве ZANU-PF Кристофер Мутсвангва представил идею платить за российскую нефть зимбабвийскими долларами.

Позднее спикер парламента переходного периода Буркина-Фасо Усман Бугума предложил создать совместный банк России и Африки с открытием филиала в его стране. По его мнению, такая организация облегчит банковские операции и упростит для Москвы финансирование проектов развития Буркина-Фасо.