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14:02, 30 марта 2023Бывший СССР

Франция отказалась экстрадировать украинского олигарха Жеваго

Reuters: французский суд отказался экстрадировать олигарха Жеваго на Украину
Константин Жеваго

Константин Жеваго. Фото: Pierre Albouy / Reuters

Суд французского города Шамбери вынес решение об отказе в экстрадиции бизнесмена Константина Жеваго на Украину, сообщает Reuters со ссылкой на представителя олигарха.

Апелляционный суд вынес отрицательное заключение по запросу об экстрадиции миллиардера, посчитав, что «запрашивающее государство, находящееся в состоянии военного конфликта и в неопределенной ситуации, не в состоянии обеспечить суд, гарантирующий основные свободы», добавляет издание Le Dauphine.

Жеваго был задержан в конце декабря 2022 года на горнолыжном курорте Куршевель во Франции по запросу Государственного бюро расследований Украины. Позднее его отпустили под залог до решения вопроса о его экстрадиции.

Интерпол объявил Жеваго в международный розыск по запросу ГБР Украины еще в середине 2021 года. Его как прежнего владельца банка «Финансы и Кредит» подозревают в растрате 113 миллионов долларов.

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Антон Похиляк
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