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18:01, 31 марта 2023Россия

В МЧС сообщили о сокращении пробки на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

В МЧС Ростовской области сообщили, что затор на М-4 «Дон» сократился до 17 километров

Фото: Главное управление МЧС по Ростовской области

Затор на участке трассы М-4 «Дон», образовавшийся в результате сильных снегопадов в Ростовской области, сократился. Об этом сообщает региональное МЧС в своем Telegram-канале.

Как рассказали в ведомстве, по состоянию на 16:00 протяженность пробки составила 17 километров. На данный момент движение затруднено на участке трассы с 946-го по 963 километр. «Мобильные группы спасателей осуществляют доставку воды, продуктов питания находящимся в пробке людям, а также топлива для заправки их транспорта», — заявили в МЧС.

Сейчас спасатели патрулируют трассу в районе пробки и оказывают помощь людям. В рамках работ по расчистке дороги были демонтированы 11 барьерных ограждений между полосами. Кроме того, организованы 17 пунктов временного размещения, в которых находятся 223 человека, включая 58 детей.

Всего к ликвидации многокилометровой пробки привлечены 258 человек и 192 единицы техники, заключили в ведомстве.

Ранее в госкомпании «Автодор» заявили, что движение на трассе может быть полностью восстановлено через 8-10 часов.

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30 марта Ростовскую область накрыл мощный снегопад, из-за которого в регионе ввели режим ЧС. Позже региональное управление МВД заявило, что из-на непогоды на участке трассы М-4 «Дон» с 907-го по 983-й километр было перекрыто движение. В результате образовался затор протяженностью 60 километров. Многие водители находятся в заторе уже больше суток.

По словам россиян, застрявших на трассе, у них заканчиваются бензин, питьевая вода и еда. При этом в некоторых случаях магазины и заправки находятся слишком далеко, чтобы добраться до них пешком в метель.

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Константин Лысяков
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