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17:20, 31 марта 2023Россия

Названы сроки восстановления движения на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

«Автодор»: движение на трассе М-4 в Ростовской области могут восстановить через 8 часов

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Движение на участке трассы М-4 «Дон», нарушенное из-за сильных снегопадов в Ростовской области, могут полностью восстановить через 8-10 часов. Об этом сообщила госкомпания «Автодор» в Telegram.

В ликвидации последствий непогоды принимают участие 62 единицы спецтехники. Кроме того, на некоторых участках трассы демонтировали барьерное ограждение, чтобы машины могли использовать еще одну полосу. На месте работают 12 экипажей службы аварийных комиссаров госкомпании, которые оказывают помощь автомобилистам и отправляют людей на попутках из зоны затора.

В пресс-службе «Автодора» подчеркнули, что протяженность пробки сократилась в два раза.

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30 марта из-за мощного снегопада в Ростовской области ввели режим ЧС. Позже региональное управление МВД заявило, что из-на непогоды на участке трассы М-4 «Дон» с 907-й по 983-й километр было перекрыто движение. В результате там образовалась 60-километровая пробка. Многие водители находятся в заторе уже больше суток.

Как рассказали оказавшиеся в ловушке россияне, у них заканчиваются бензин, питьевая вода и еда. При этом в некоторых случаях магазины и заправки находятся слишком далеко, чтобы добраться до них пешком в метель.

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Константин Лысяков
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