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18:48, 31 марта 2023Бывший СССР

В Армении раскрыли причину стремления Еревана присоединиться к МУС

В Компартии Армении заявили, что Ереван пытается угодить Западу присоединением к МУС

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Компартия Армении раскрыла причину присоединения республики к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС). По мнению представителей политсилы, власти стремятся таким образом угодить Западу. Об этом говорится в заявлении партии, опубликованном в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Ранее сообщалось, что Конституционный суд Армении признал соответствующим конституции присоединение страны к Римскому статуту МУС. Процесс ратификации начался в стране несколько месяцев назад.

«Действующие власти ради своих узколичных, а не государственных интересов пытаются угодить Западу и ратифицировать Римский статут МУС, который, кстати, противоречит Конституции Армении», — утверждают в Компартии.

По мнению представителей политсилы, власти пытаются «искоренить армяно-российские дружественные связи» и вывести Россию из региона. Эти действия, считают в Компартии, не что иное, как «открытый геноцид против собственного народа».

«Коммунистическая партия Армении решительно осуждает демарш против нашего реального союзника и проводимую властями деструктивную политику по превращению Армении в арену разрешения противоречий различных геополитических центров», — говорится в заявлении партии.

17 марта МУС выдал ордеры на «арест» президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В МИД России заявили, что присоединение Армении к МУС может иметь негативные последствия для отношений Москвы и Еревана.

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Алевтина Запольская
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