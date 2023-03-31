Вода из Дона начала поступать в Донбасс по новому водоводу

В Ростовской области запустили новый водовод для подачи воды из Дона в Донбасс

В Донбасс начала поступать вода из Дона за счет запуска нового водовода в Ростовской области, сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя проекта Военно-строительного комплекса Минобороны Алексея Леонова.

Первая плавучая насосная станция заработала 31 марта. Вода будет поступать в Донбасс через канал Северский Донец. «Это две нити по 200 километров каждая, а также семь насосных станций. Впереди — поэтапное наполнение водой накопительных резервуаров, запуск системы очистки, настройка всего оборудования», — рассказал Леонов. Водовод сможет пропускать до 300 тысяч кубометров воды в сутки.

Леонов назвал проект уникальным по сложности и времени постройки, заявив, что так быстро подобный объект не возводили «даже во времена всесоюзных строек в СССР». Строительство началось в декабре 2022 года, на нем работали более 3500 человек, сооружены 63 искусственных перехода через автомобильные и железные дороги и реки.

В начале марта строительство водовода инспектировал министр обороны России Сергей Шойгу.