Во Франции арбитрам запретили делать паузы в матчах для игроков-мусульман

Федерация футбола Франции запретила арбитрам делать паузы в матчах для игроков-мусульман

Федерация футбола Франции (FFF) запретила арбитрам делать паузы в матчах для игроков-мусульман во время Рамадана. Об этом сообщает RMC Sport.

Отмечается, что эти перерывы не соответствуют положениям устава FFF. «Любые политические, идеологические, религиозные или профсоюзные выступления или проявления запрещены», — сказано в заявлении организации.

Ранее 21 марта Sky Sports сообщил, что арбитров, обслуживающих матчи Английской премьер-лиги, попросили ввести паузы во время вечерних игр чемпионата для футболистов-мусульман. Игроки, которые исповедуют ислам, смогут принять жидкость, специальные энергетические гели и добавки. Позднее в Российской футбольном союзе выразили готовность обсудить введение соответствующих пауз в России.

В 2023 году Рамадан начнется с заходом солнца 23 марта и завершится 21 апреля праздником Ураза-байрам. В течение месяца мусульмане отказываются от еды и воды во время светового дня.