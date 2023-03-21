В РФС высказались о паузах в матчах для игроков-мусульман во время Рамадана

В РФС выразили готовность обсудить паузы в матчах для игроков-мусульман во время Рамадана

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев высказался об идее ввести паузы в матчах для игроков-мусульман во время Рамадана. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы внимательно следим за международным опытом. На сегодняшний день у нас не было подобных запросов от клубов. Если они будут, то готовы обсудить такую возможность», — выразил позицию организации Каманцев.

Ранее 21 марта Sky Sports сообщил, что арбитров, обслуживающих матчи Английской премьер-лиги (АПЛ), попросили ввести паузы во время вечерних игр чемпионата для футболистов-мусульман в течение священного месяца Рамадан. Игроки, которые исповедуют ислам, смогут принять жидкость, специальные энергетические гели и добавки.

В 2023 году Рамадан начнется с заходом солнца 22 марта и завершится 21 апреля праздником Ураза-байрам. В течение месяца мусульмане отказываются от еды и воды во время светового дня.

