Умер звезда криминальных сериалов Роберт Галлиновски

Звезда криминальных сериалов Роберт Галлиновски скончался в возрасте 53 лет

Немецкий актер, звезда криминальных сериалов Роберт Галлиновски скончался в возрасте 53 лет. Об этом пишет Then 24.

«Роберт, мы будем скучать по тебе», — сообщается на сайте агентства Галлиновски. Причина смерти артиста не раскрывается.

Роберт Галлиновски за время творческой карьеры исполнял роли преимущественно в остросюжетных многосерийных фильмах, в том числе в таких, как «Закон Вольфа», «Спецотряд "Кобра"», «Шимански», «Криминалист» и многих других. Также он был поэтом и диктором радиоспектаклей.

Помимо работы на телевидении, Галлиновски занимался живописью. Его художественные работы впервые были представлены в 1988 году на родине актера, в городе Ахене. Полотна Галлиновски представлялись на выставках в Берлине, Вольфсбурге и Веймаре.

Ранее сообщалось, что на 78-м году жизни скончался актер Кексал Энгюр, озвучивший Сквидварда в анимационном сериале «Губка Боб Квадратные Штаны». Смерть Энгюра наступила из-за осложнений, вызванных почечной недостаточностью.