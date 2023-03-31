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15:03, 31 марта 2023Культура

Умер звезда криминальных сериалов Роберт Галлиновски

Звезда криминальных сериалов Роберт Галлиновски скончался в возрасте 53 лет

Фото: Pop-Eye / Scherf / Imago / Globallookpress.com

Немецкий актер, звезда криминальных сериалов Роберт Галлиновски скончался в возрасте 53 лет. Об этом пишет Then 24.

«Роберт, мы будем скучать по тебе», — сообщается на сайте агентства Галлиновски. Причина смерти артиста не раскрывается.

Роберт Галлиновски за время творческой карьеры исполнял роли преимущественно в остросюжетных многосерийных фильмах, в том числе в таких, как «Закон Вольфа», «Спецотряд "Кобра"», «Шимански», «Криминалист» и многих других. Также он был поэтом и диктором радиоспектаклей.

Помимо работы на телевидении, Галлиновски занимался живописью. Его художественные работы впервые были представлены в 1988 году на родине актера, в городе Ахене. Полотна Галлиновски представлялись на выставках в Берлине, Вольфсбурге и Веймаре.

Ранее сообщалось, что на 78-м году жизни скончался актер Кексал Энгюр, озвучивший Сквидварда в анимационном сериале «Губка Боб Квадратные Штаны». Смерть Энгюра наступила из-за осложнений, вызванных почечной недостаточностью.

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Сергей Равин
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