Уголовное дело убитого дочерьми Михаила Хачатуряна направили в суд

Генпрокуратура направила в суд дело обвиняемого в насилии над дочерьми убитого Хачатуряна

Генпрокуратура России направила в Бутырский суд Москвы уголовное дело убитого дочерьми Михаила Хачатуряна. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что следствие ужесточило обвинение и дополнительно вменило фигуранту умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В итоге Хачатуряна обвиняют по пункту «б» части 3 статьи 242 («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов с использованием интернета»), пункту б части 3 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью двум или более лицам»), статье 132 («Насильственные действия сексуального характера, в том числе в отношении несовершеннолетних») УК России. Уточняется, что из-за попытки суицида одной из дочерей один эпизод по статье 132 следствие квалифицировало пунктами а и б.

Уголовное дело насчитывает более 20 томов.

3 сентября 2021 года сообщалось, что эксперты выявили у убитого дочерьми Михаила Хачатуряна расстройство сексуального влечения по типу педофилии. Сестер Хачатурян официально признали потерпевшими по делу о насилии со стороны их отца.

Сестры Хачатурян убили отца 27 июля 2018 года. По версии следствия, они зарезали его в квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Следствие установило, что он издевался над дочерьми и насиловал их. Генпрокуратура требовала переквалифицировать обвинение на необходимую оборону, но затем утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве.