В США столкнулись с проблемой в производстве снарядов

Defense One: производитель ракет GMLRS не может увеличить их производство для HIMARS

Американская компания Lockheed Martin пока не может увеличить производство снарядов GMLRS для реактивных систем залпового огня (РСЗО) High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), которые используют Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщает Defense One.

Директор компании по развитию направления тактических ракет Бекки Уизроу сообщила, что в настоящее время производитель выходит на полную годовую мощность, которая позволяет выпускать десять тысяч ракет.

По ее словам, Lockheed Martin увеличивает парк оборудования, чтобы производить 14 тысяч ракет к 2024 году. Она подчеркнула, что увеличение темпов производства вдвое потребует больше двух лет.

Уизроу отметила, что камнем преткновения стало наличие станков и испытательного оборудования. Также у предприятия возникли сложности с поиском рабочих. Она добавила, что предприятие работает в одну смену, но есть возможность временно выпускать боеприпасы в две смены.

Кроме того, существуют проблемы с цепочкой поставок. Отмечается, что используемые в GMLRS компоненты также применяют в других ракетах. Один субподрядчик компании выпускает двигатели для ракет HIMARS и противотанкового комплекса Javelin. По словам Уизроу, увеличение производства одного компонента могло бы повлиять на производство другого.