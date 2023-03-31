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11:47, 31 марта 2023Россия

Россиянин с инвалидностью провел всю ночь в снежном заторе на трассе «Дон»

Мужчина с инвалидностью провел всю ночь в заторе на трассе «Дон» в Ростовской области

Кадр: РЕН ТВ

Мужчина с инвалидностью провел всю ночь в снежном заторе на трассе «Дон» в Ростовской области. Об этом сам россиянин сообщил изданию «Подъем».

Он пояснил, что вместе с родственниками ездил в медучреждение на плановый осмотр. Их автомобиль застрял на обратном пути. Мужчина подчеркнул, что сейчас дорожная ситуация выправилась.

«Все нормально, едем, все хорошо. Легковые пускают, большегрузы — нет. Волонтеры-ребята помогают, бензина нам своего хватило, а вот с водичкой помогли», — отметил он.

Мужчина также высказал мнение о работе спасателей на трассе «Дон». «Ни плохого, ни хорошего сказать не могу», — отметил россиянин.

До этого застрявшая в пробке на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области многодетная семья пожаловалась на обморожение и бездействие сотрудников экстренных служб.

30 марта из-за обильного снегопада и метели в нескольких городах Ростовской области ввели режим ЧС. Позже в региональном ГИБДД сообщили о приостановке движения транспорта по участку М-4. В результате образовалась огромная пробка, в которой водители были вынуждены провести больше суток.

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Анна Щербакова
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