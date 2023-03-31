Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:13, 31 марта 2023Бывший СССР

Лукашенко исключил передачу власти своим детям

Лукашенко заявил, что его дети не станут президентами
Александр Лукашенко с сыном Николаем

Александр Лукашенко с сыном Николаем. Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко исключил передачу власти своим детям — сыновьям Дмитрию, Виктору и Николаю. Об этом он заявил в послании белорусскому народу и Национальному собранию, сообщает РИА Новости.

«Надо прекратить всякие разговоры о преемственности, наследственности, мои дети президентами не будут», — сказал Лукашенко.

Ранее белорусский президент рассказал, что его 18-летний сын Николай изучает биотехнологии в рамках проекта, связанного с Китаем. В 2022 году стало известно, что он подал документы на биологический факультет Белорусского государственного университета.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Кремле допустили обсуждение Путиным и Лукашенко идеи перемирия с Украиной
Стало известно о взрыве в Запорожье
Застрявший в пробке на М-4 военный с ранением рассказал о ночи на трассе
Лукашенко исключил передачу власти своим детям
В России зафиксировали рекордные инвестиции в недвижимость
Китай назвал дату открытия страны для туристических групп
Риши Сунака обвинили в растрате миллионов из госбюджета на частные полеты
В Кремле отчитались о ходе СВО
Александр Емельяненко высказался о реванше с Дациком
В Киево-Печерскую лавру пришли радикалы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.