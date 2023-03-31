Лукашенко заявил, что его дети не станут президентами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко исключил передачу власти своим детям — сыновьям Дмитрию, Виктору и Николаю. Об этом он заявил в послании белорусскому народу и Национальному собранию, сообщает РИА Новости.

«Надо прекратить всякие разговоры о преемственности, наследственности, мои дети президентами не будут», — сказал Лукашенко.

Ранее белорусский президент рассказал, что его 18-летний сын Николай изучает биотехнологии в рамках проекта, связанного с Китаем. В 2022 году стало известно, что он подал документы на биологический факультет Белорусского государственного университета.