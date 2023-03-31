Украинские радикалы пришли в Киево-Печерскую лавру для провокации верующих и священников

В Киево-Печерскую лавру пришли радикалы, которые выкрикивают националистические лозунги для провокации собравшихся верующих, передает «Sputnik Ближнее Зарубежье» в Telegram.

Сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) скандируют «Слава Украине!» Один из радикалов принес плакат с надписью «Прочь русню из лавры», сообщает Telegram-канал «РБК-Украина».

Украинская Православная церковь (УПЦ) сообщила, что «провокаторы ведут себя все более активно», а один из священников окропил верующих и протестующих святой водой.

Ранее украинские власти пообещали «физически не таскать за бороды» монахов, но также заявили, что государственный заповедник «Киево-Печерская лавра» перейдет полностью под контроль Украины.