В России предложили вернуть летнее время

«Коммунисты России» предложили вернуть летнее время в стране в качестве борьбы с Западом

Партия «Коммунисты России» предложили вернуть летнее время в качестве меры борьбы с западным миром. Письмо с инициативой они направили премьер-министру страны Михаилу Мишустину, об этом РИА Новости сообщил председатель партии Сергей Малинкович.

«Нужно, следуя тренду противостояния с западной цивилизацией, вернуть летнее время... Но нужно придать этому идеологический контекст. Возвращаясь к летнему времени, мы как бы говорим о том, что в России вечная весна», — уточнил он.

Малинкович также уточнил, что летнее время — это «естественное состояние для наших людей», а Россия является страной «вечной весны в ментальном смысле».

13 февраля депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев предложил вернуть в России переход на зимнее и летнее время. По его словам, отмена перехода в 2011 году привела к сокращению светлого времени суток, которое эффективно используется населением в период с 18:00 до 23:00.

При этом 15 февраля член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов заявил, что инициатива вернуть переходы на летнее и зимнее время в России является «очередной бредовой идеей».

Летом 2011 года по инициативе бывшего президента России Дмитрия Медведева Госдума отменила практику регулярного перехода на зимнее и летнее время. Страна три года жила по летнему времени, а в октябре 2014 года произошел переход на постоянное зимнее время.