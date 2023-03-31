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13:32, 31 марта 2023Ценности

Лукашенко пообещал похудеть

Президент Белоруссии Лукашенко в послании народу пообещал сбросить лишний вес

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал изменить свой внешний вид и сбросить лишний вес. На эту тему он высказался в послании народу и Национальному собранию, трансляцию которого ведет информационное агентство БЕЛТА.

«Помните, сколько вою и вони было после принятия мною решения по ценообразованию? Говорили, что жрать будет нечего, завтра все исхудают так, что будет кожа и кости. Кто похудел? На меня посмотрите и увидите! — отметил политик. — А чего вы аплодируете? Что я не худею? Я займусь этим».

В октябре 2022 года Александр Лукашенко заявил, что при выборе одежды отдает предпочтение исключительно белорусским брендам. О своем гардеробе глава государства рассказал в ходе встречи с местными производителями. Глава государства также выразил уверенность в том, что все пятеро участников собрания также одеты в белорусскую одежду. Все присутствующие подтвердили это.

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Екатерина Ештокина
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