Лукашенко пообещал похудеть

Президент Белоруссии Лукашенко в послании народу пообещал сбросить лишний вес

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал изменить свой внешний вид и сбросить лишний вес. На эту тему он высказался в послании народу и Национальному собранию, трансляцию которого ведет информационное агентство БЕЛТА.

«Помните, сколько вою и вони было после принятия мною решения по ценообразованию? Говорили, что жрать будет нечего, завтра все исхудают так, что будет кожа и кости. Кто похудел? На меня посмотрите и увидите! — отметил политик. — А чего вы аплодируете? Что я не худею? Я займусь этим».

В октябре 2022 года Александр Лукашенко заявил, что при выборе одежды отдает предпочтение исключительно белорусским брендам. О своем гардеробе глава государства рассказал в ходе встречи с местными производителями. Глава государства также выразил уверенность в том, что все пятеро участников собрания также одеты в белорусскую одежду. Все присутствующие подтвердили это.

