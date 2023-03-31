Россия приостановит поставки молочной продукции из Армении

Россельхознадзор попросил приостановить с 5 апреля поставки молочной продукции из Армении

Поставки молочной продукции из Армении в Россию прекратятся с 5 апреля. По итогам проверок, выявивших многочисленные нарушения, Россельхознадзор попросил армянскую ветеринарную службы приостановить сертификацию товаров для экспорта со всех предприятий страны. Об этом говорится в сообщении на сайте российского ведомства.

Инспекция молокоперерабатывающих предприятий проводилась с 20 по 24 марта. Она показала, что ветеринарная служба республики не может гарантировать безопасность продукции для российских потребителей.

Возможность возобновления поставок стороны будут обсуждать дополнительно. Перед этим армянская сторона должна провести работу по устранению выявленных нарушений.

