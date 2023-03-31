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16:19, 31 марта 2023Экономика

Россия приостановит поставки молочной продукции из Армении

Россельхознадзор попросил приостановить с 5 апреля поставки молочной продукции из Армении

Фото: Wolfgang Hasselmann / Unsplash

Поставки молочной продукции из Армении в Россию прекратятся с 5 апреля. По итогам проверок, выявивших многочисленные нарушения, Россельхознадзор попросил армянскую ветеринарную службы приостановить сертификацию товаров для экспорта со всех предприятий страны. Об этом говорится в сообщении на сайте российского ведомства.

Инспекция молокоперерабатывающих предприятий проводилась с 20 по 24 марта. Она показала, что ветеринарная служба республики не может гарантировать безопасность продукции для российских потребителей.

Возможность возобновления поставок стороны будут обсуждать дополнительно. Перед этим армянская сторона должна провести работу по устранению выявленных нарушений.

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Платон Щукин
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