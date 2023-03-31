Игрока сборной Аргентины обвинили в групповом изнасиловании

Marca: защитника сборной Аргентины Гонсало Монтьеля обвинили в групповом изнасиловании

Защитника испанской «Севильи» и сборной Аргентины по футболу Гонсало Монтьеля обвинили в групповом изнасиловании. Об этом сообщает Marca.

По информации издания, 30 марта в Аргентине зарегистрировали заявление о предполагаемом преступлении. По данным следствия, оно произошло 1 января 2019 года во время вечеринки в честь дня рождения Монтьеля.

Обвинение выдвинула модель, имя которой не называется. Она рассказала, что не употребляет алкоголь, но в тот вечер выпила и потеряла сознание. Уточняется, что некоторое время девушка состояла в отношениях с игроком.

26-летний Монтьель — чемпион мира по футболу 2022 года в составе сборной Аргентины. Он реализовал решающий пенальти в финальном матче турнира против сборной Франции. Вместе с национальной командой защитник также завоевал Кубок Аргентины.