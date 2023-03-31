В Британии предупредили Украину о последствиях из-за решения МВФ

Economist: кредит по чрезвычайной программе МВФ может дорого обойтись Украине

Решение о выделении Киеву 15,6 миллиарда долларов Международным валютным фондом (МВФ) может обернуться последствиями для Украины из-за надбавок к процентам. Об этом сообщает The Economist.

Издание напомнило о необходимости Украины выплачивать базовую процентную ставку в размере 3,5 процента, как стране со средним уровнем дохода.

«Каждый раз, когда она получает средства, фонд взимает еще полпроцента за административные расходы», — говорится в материале. Кроме того, большое число набранных кредитов обязует Киев платить надбавки, добавил автор статьи.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что кредиторы разрешили Украине не погашать долги еще четыре года. Мораторий на их выплаты Киевом продлен до 2027 года. Данное решение было принято после достижения предварительной договоренности о выделении Киеву 15,6 миллиарда долларов МВФ. Отмечается, что этот кредит будет первым в истории МВФ займом, выданным стране, участвующей в военном конфликте.