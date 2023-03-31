В США назвали последствия решения России разместить ядерное оружие в Белоруссии

CNN: размещение ядерного оружия в Белоруссии сдержало Запад от поддержки Украины

Решение России разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии поспособствовало сдерживанию Запада от полноценной поддержки Украины, заявил колумнист и писатель Кир Джайлз. Последствия такой меры он назвал в материале на сайте CNN.

Джайлз счел, что Россия уже «применила» ядерное оружие, не запуская его в буквальном смысле. По мнению автора колонки, благодаря решению по размещению ядерного оружия в Белоруссии Москва «очень эффективно» удержала страны Запада от полноценной поддержки Украины.

Ранее японский телеканал NHK и другие СМИ объяснили решение разместить российское тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Они сочли, что такая мера является ответом на усиление Западом помощи Киеву.

26 марта Владимир Путин сообщил, что Россия и Белоруссия договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории республики. По словам Путина, строительство хранилища для него будет завершено к 1 июня. Глава государства отметил, что поводом послужило заявление Великобритании о передаче Украине боеприпасов с обедненным ураном.