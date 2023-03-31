Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:38, 31 марта 2023Интернет и СМИ

В США назвали последствия решения России разместить ядерное оружие в Белоруссии

CNN: размещение ядерного оружия в Белоруссии сдержало Запад от поддержки Украины

Фото: Кирилл Нортон / РИА Новости

Решение России разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии поспособствовало сдерживанию Запада от полноценной поддержки Украины, заявил колумнист и писатель Кир Джайлз. Последствия такой меры он назвал в материале на сайте CNN.

Джайлз счел, что Россия уже «применила» ядерное оружие, не запуская его в буквальном смысле. По мнению автора колонки, благодаря решению по размещению ядерного оружия в Белоруссии Москва «очень эффективно» удержала страны Запада от полноценной поддержки Украины.

Ранее японский телеканал NHK и другие СМИ объяснили решение разместить российское тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Они сочли, что такая мера является ответом на усиление Западом помощи Киеву.

26 марта Владимир Путин сообщил, что Россия и Белоруссия договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории республики. По словам Путина, строительство хранилища для него будет завершено к 1 июня. Глава государства отметил, что поводом послужило заявление Великобритании о передаче Украине боеприпасов с обедненным ураном.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
В Киеве ответили на призыв Лукашенко к перемирию
Фермер подсказал способ выбрать качественный квас
55-летняя звезда «Спасателей Малибу» повторила откровенный образ из сериала
Вероятность снижения потолка цен на российскую нефть оценили
Мужчина притворился маленькой девочкой и похитил подгузники из детсада
В США назвали последствия решения России разместить ядерное оружие в Белоруссии
Россияне отвернулись от аренды жилья в популярной курортной стране
Московский таксист рассказал о родах клиентки в его машине
Шестилетний мальчик выпил моющее средство в российском детском саду
В Эстонии призвали расторгнуть Основополагающий акт Россия — НАТО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.