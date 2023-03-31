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00:47, 31 марта 2023Спорт

Хачанов высказался о предстоящем матче против Медведева на турнире ATP в Майами

Хачанов заявил, что ему будет нелегко играть против Медведева на турнире ATP в Майами
Карен Хачанов и Даниил Медведев

Карен Хачанов и Даниил Медведев. Фото: Ciro De Luca / Reuters

Российский теннисист Карен Хачанов высказался о предстоящем матче против соотечественника Даниила Медведева на турнире серии ATP Masters 1000 в Майами (США). Его слова приводятся на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«Мы выросли вместе, и каждый раз, когда я играю против Даниила или Андрея [Рублева], это нелегко, потому что мы хорошие друзья. Но на корте мы соперники», — заявил теннисист. Хачанов отметил, что Медведев уже обыгрывал его, поэтому он постарается подойти к следующему матчу по-другому.

Полуфинальный матч турнира между россиянами пройдет 31 марта. Во встречах 1/4 финала Хачанов оказался сильнее аргентинца Франсиско Серундоло со счетом 6:3, 6:2, а Медведев обыграл американца Кристофера Юбэнкса (6:3, 7:5).

Медведев занимает пятое место в рейтинге ATP и является первой ракеткой России. Хачанов располагается на 16-й строке списка ATP.

Дарья Коршунова
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