Российский теннисист Хачанов вышел в полуфинал турнира ATP в Майами

Россиянин Хачанов обыграл аргентинца Серундоло и вышел в полуфинал турнира ATP в Майами

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира серии ATP Masters 1000 в Майами (США). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче 1/4 финала Хачанов обыграл аргентинца Франсиско Серундоло. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:2. Матч продолжался 1 час 15 минут.

В полуфинале Хачанов встретится с соотечественником Даниилом Медведевым, который ранее оказался сильнее американца Кристофера Юбэнкса (6:3, 7:5). Их встреча состоится 31 марта.

Хачанов занимает 16-е место в рейтинге ATP. Ранее он дошел до полуфинала на Australian Open-2023, где уступил греку Стефаносу Циципасу.