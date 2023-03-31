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15:42, 31 марта 2023Экономика

Российский химический гигант подал в суд на Siemens

«Казаньоргсинтез» подал в суд на Siemens и Enka из-за отказа строить электростанцию

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Российский химический гигант «Казаньоргсинтез», входящий в группу компаний «Сибур», подал в суд на немецкую Siemens Energy и турецкую Enka после их отказа от строительства парогазовой электростанции, пишет ТАСС.

Российский производитель требует взыскать с них 9,48 миллиарда рублей неотработанного аванса по подряду. Помимо Siemens Energy, в качестве ответчика также выступает ее российская «дочка» — «Нефтегаз и энергетика».

«Проект стартовал в октябре 2019 года, когда был заключен договор генподряда с выполнением под ключ к марту 2023-го. В июле 2022 года Siemens уведомил, что отказывается от исполнения обязательств ввиду санкций, введенных ЕС. После чего все работы на объекте были остановлены», — сообщил ТАСС представитель «Казаньоргсинтеза».

Он подчеркнул, что компания считает отказ от выполнения работ необоснованным и нарушающим условия договора. «Казаньоргсинтез» также рассматривает возможность подачи заявления о взыскании убытков.

В феврале сообщалось, что Германия захотела помешать зарегистрированной в ее юрисдикции Siemens Energy поставлять оборудование российскому «Росатому» для строительства двух АЭС — «Аккую» в Турции и «Пакш-2» в Венгрии. По данным «Коммерсанта», Федеральное ведомство экономики и экспортного контроля (BAFA) отказалось выдать немецкой фирме полный набор разрешений на экспорт техники. Позже Siemens заявила, что регулятор просто еще не принял решение по его заявке.

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Софья Ермакова
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