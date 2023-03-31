Минобороны пообещало вовремя вернуть домой всех срочников

Минобороны России: всех военных по призыву своевременно уволят в запас и направят домой

Начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) России контр-адмирал Владимир Цимлянский пообещал, что все военные по призыву, выслужившие установленные сроки, будут своевременно уволены в запас и вернутся домой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Хочу успокоить военнослужащих по призыву и их родителей и напомнить, что все военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, будут своевременно уволены и направлены к местам своего проживания», — заявил Цимлянский в ходе брифинга, посвященному весеннему призыву.

В четверг, 30 марта, президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию. Он начнется 1 апреля 2023 года и продлится до 15 июля 2023 года. В соответствии с законом планируется призвать 147 тысяч человек. 15 марта сообщалось, что Минпромторг направил в Минобороны список востребованных работников оборонно-промышленного комплекса для предоставления им отсрочки от весеннего призыва на срочную службу в армию.