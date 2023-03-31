Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:35, 31 марта 2023Интернет и СМИ

В США признали растущее влияние России

CNBC: большинство нейтральных стран начали сближаться с Россией, отказываясь осуждать ее

Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com

Большинство стран, которые ранее занимали нейтральную позицию в отношении России, начали сближаться с ней. Растущее влияние Москвы очевидно, признал американский телеканал CNBC со ссылкой на отчет Economist Intelligence Unit.

«Число стран, активно осуждающих Россию, сократилось со 131 до 122. Блок под руководством США и Европейского союза, включая страны "прозападного толка", представляет около 36 процентов населения мира», — сказано в исследовании.

Сфера влияния России увеличивается по мере того, как ее дипломатические усилия набирают обороты. При этом Запад не в состоянии «противостоять нарративам Кремля», также говорится в отчете.

Материалы по теме:
«Нам не нужна война на севере» Почему Турция остается единственной страной НАТО, сохраняющей отношения с Россией?
«Нам не нужна война на севере»Почему Турция остается единственной страной НАТО, сохраняющей отношения с Россией?
9 марта 2023
«Наш путь вместе» Как Россия помогает Африке избавиться от неоколониализма
«Наш путь вместе»Как Россия помогает Африке избавиться от неоколониализма
25 марта 2023

Специалисты упоминают в работе такие страны, как Китай, ЮАР, Мали и Буркина-Фасо. Население стран, склоняющихся в сторону России, поставляет 33 процента от населения мира. Кроме того, фиксируется рост числа нейтральных стран, в ряд которых перешли ранее тесно связанные с Западом государства: Турция, Колумбия и Катар.

Такие данные связаны с тем, что страны Глобального Юга считают осуждения России Запада лицемерными, припоминая ему военные интервенции.

30 марта глава МИД России Сергей Лавров заявил, что политика США в отношении стран Азии, Латинской Америки и Африки — шантаж «ниже пояса». По словам министра, Вашингтон угрожает развивающимся странам «нечистоплотными, буквально бандитскими, методами» в виде обещаний создать проблемы при получении кредитов и ультимативных требований поддержать антироссийские санкции и резолюции, осуждающие Россию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Трамп назвал обвинения против него политическим преследованием
В США признали растущее влияние России
Вода в Тихом океане перевернулась во времена последнего ледникового периода
Раскрыты детали обвинений в отношении Трампа
Лариса Долина раскритиковала некоторых своих коллег
Бритни Спирс поделилась откровенным видео в купальнике
Конгрессвумен призвала объявить импичмент Байдену
Финансист перечислила неочевидные причины отказа в выдаче кредита
Трамп усомнился в честном судебном разбирательстве
Трамп явится в суд для предъявления обвинений
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.