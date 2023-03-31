В США признали растущее влияние России

CNBC: большинство нейтральных стран начали сближаться с Россией, отказываясь осуждать ее

Большинство стран, которые ранее занимали нейтральную позицию в отношении России, начали сближаться с ней. Растущее влияние Москвы очевидно, признал американский телеканал CNBC со ссылкой на отчет Economist Intelligence Unit.

«Число стран, активно осуждающих Россию, сократилось со 131 до 122. Блок под руководством США и Европейского союза, включая страны "прозападного толка", представляет около 36 процентов населения мира», — сказано в исследовании.

Сфера влияния России увеличивается по мере того, как ее дипломатические усилия набирают обороты. При этом Запад не в состоянии «противостоять нарративам Кремля», также говорится в отчете.

Специалисты упоминают в работе такие страны, как Китай, ЮАР, Мали и Буркина-Фасо. Население стран, склоняющихся в сторону России, поставляет 33 процента от населения мира. Кроме того, фиксируется рост числа нейтральных стран, в ряд которых перешли ранее тесно связанные с Западом государства: Турция, Колумбия и Катар.

Такие данные связаны с тем, что страны Глобального Юга считают осуждения России Запада лицемерными, припоминая ему военные интервенции.

30 марта глава МИД России Сергей Лавров заявил, что политика США в отношении стран Азии, Латинской Америки и Африки — шантаж «ниже пояса». По словам министра, Вашингтон угрожает развивающимся странам «нечистоплотными, буквально бандитскими, методами» в виде обещаний создать проблемы при получении кредитов и ультимативных требований поддержать антироссийские санкции и резолюции, осуждающие Россию.