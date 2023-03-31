Названо потенциально смертельное последствие шума от дорог

Профессор медицины Казем Рахими: шум от дорог приводит к гипертонии

Люди, проживающие рядом с дорогами, чаще страдают от высокого кровяного давления. Опасные последствия шумового загрязнения назвал профессор медицины Оксфордского Университета Казем Рахими в комментарии CNN.

Ведущий автор исследования Казем Рахеми и его коллеги проанализировали данные за восемь лет о 240 тысячах пациентов в возрасте от 40 до 69 лет, у которых изначально не было гипертонии. Результаты показали, что люди, проживающие в шумных районах, чаще имели проблемы с высоким кровяным давлением — потенциально смертельным состоянием, провоцирующим инфаркты и инсульты. Более того, риск развития заболевания возрастал вместе с ростом уровня шума. Вредное воздействие усиливалось при загрязнении воздуха токсичными веществами.

Профессор отметил, что им не удалось найти безопасный для здоровья уровень шумового загрязнения. Люди чаще испытывали проблемы с давлением даже при незначительных нарушениях тишины. Измерения начинались с 10 децибел, что соответствует звуку человеческого дыхания. «Это означает, что чем выше уровень шума, тем выше риск гипертонии в будущем», — рассказал Рахеми.

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