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22:25, 31 марта 2023Мир

Трамп обратился к сторонникам из-за предъявленных ему обвинений

Экс-президент США Трамп обратился к сторонникам словами «приходит не за мной, а за вами»
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Octavio Jones / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп, против которого планируют выдвинуть официальные обвинения, выступил с обращением к единомышленникам. Он написал об этом в собственной социальной сети Truth Social.

Трамп обратился к сторонникам из-за предъявленных ему обвинений и подчеркнул, что прокуратура в Нью-Йорке «приходит не за мной, а за вами». Соответствующая надпись появилась под аккаунтом Трампа в Truth Social.

Подобным образом Трамп прокомментировал решение палаты представителей конгресса США о его импичменте в 2019 году.

Ранее Трамп назвал обвинения против него политическим преследованием. По его мнению, инцидент является «вмешательствм в выборы на высочайшем уровне в истории».

Большое жюри присяжных Нью-Йорка проголосовало за предъявление обвинений Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization. Прокуратура Манхэттена обвиняет Трампа по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере.

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Марина Совина
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