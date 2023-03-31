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08:43, 31 марта 2023Бывший СССР

В подконтрольном Украине Запорожье повредили инфраструктурный объект

Горсовет подконтрольного Киеву Запорожья заявил о повреждении объекта инфраструктуры

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Секретарь городского совета подконтрольного Киеву Запорожья Анатолий Куртев заявил о повреждении объекта инфраструктуры. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По словам Куртева, на месте работают все соответствующие службы. Секретарь горсовета уточнил, что инфраструктурный объект был поврежден ночью. При этом он не указал точное место произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Чугуевском районе Харьковской области Украины был поврежден объект инфраструктуры. Как утверждает глава областной военной администрации Олег Синегубов, в результате произошедшего жертв и пострадавших нет.

Между тем, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о стягивании украинской армией западной бронетехники и артиллерии на линию боевого соприкосновения в Запорожской области. «Все поставляется на запорожский фронт», — констатировал он.

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Кристина Есикова
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