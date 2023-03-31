В Швеции оценили перспективы заявки в НАТО после вступления Финляндии

Аналитик Саймонс: заявка Швеции в НАТО застопорится из-за ее высокомерия

Швеция может столкнуться с препятствиями на пути к вступлению в НАТО из-за политических разногласий с Турцией, несмотря на прогресс Финляндии. Так перспективы шведской заявки в комментарии «Ленте.ру» оценил независимый эксперт из Швеции и эксперт клуба «Валдай» Грегори Саймонс.

Специалист предположил, что заявка Швеции застопорилась из-за ее излишнего высокомерия и чрезмерного чувства собственной значимости. Он отметил, что Стокгольм нередко навязывал другим свою либеральную идеологию и демонстрировал чувство превосходства над незападными странами, включая Турцию. В ответ Анкара решила преподать ей «урок смирения».

По словам Саймонса, сейчас Швеция стоит перед выбором: отказаться от планов по вступлению НАТО или же заплатить запрашиваемую Турцией цену, рискуя политической нестабильностью внутри страны. «Шведы ненавидят конфликты и становятся нерешительными, когда сталкиваются с ними. А здесь произошло столкновение шведского либерализма и чувства собственного достоинства с турецкой прагматичностью и решимостью», — рассказал шведский аналитик.

Ранее Турция последней из стран НАТО поддержала заявку Финляндии на присоединение к блоку. Все официальные процедуры по оформлению членства Хельсинки в Североатлантическом альянсе, как ожидается, завершатся уже в ближайшие дни.

При этом Турция и Венгрия по-прежнему отказываются одобрить заявку Швеции из-за сохраняющихся между странами разногласий. В частности, Анкара обвиняет шведские власти в предоставлении убежища для членов группировок, считающихся в Турции террористическими. Венгрия объясняет свой отказ тем, что руководство Швеции не продемонстрировало должного уважения к Будапешту и не раз предпринимало шаги, которые серьезно навредили отношениям двух стран. Тем не менее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что будет добиваться одобрения заявки Швеции до саммита альянса в июле.

