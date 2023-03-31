Столтенберг рассказал о планах по вступлению Швеции в НАТО

Politico: Столтенберг будет добиваться членства Швеции в НАТО до саммита альянса в июле

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что будет добиваться ратификации членства Швеции в НАТО после выборов в Турции в мае и до саммита альянса 11 июля. О своих планах он заявил в интервью газете Politico.

По словам генерального секретаря, Швеция все еще может получить зеленый свет на вступление в альянс после выборов в Турции, которые запланированы на 14 мая.

«Моя цель по-прежнему заключается в том, чтобы после выборов в Турции, но до саммита в Вильнюсе, мы также могли добиться ратификации (членства) Швеции», — уточнил Столтенберг.

При этом, по его словам, окончательное решение остается за Анкарой. При этом генсек не уточнил, потребуется ли для этого смена правительства в Турции.

30 марта Столтенберг поприветствовал решение генеральной ассамблеи парламента Турции, ратифицировавшей заявку Финляндии на вступление в НАТО. По словам Столтенберга, решение Анкары «сделает всю семью НАТО сильнее и безопаснее».

За ратификацию протокола о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс было отдано 276 голосов. Вице-спикер турецкого парламента Хайдар Акар, огласив результаты голосования, поздравил страну и ее жителей.

Финляндия и Швеция подали заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года. В июле того же года страны-члены Североатлантического альянса подписали протоколы о присоединении двух скандинавских стран. Частью альянса они смогут стать только после того, как все страны-члены НАТО ратифицируют протоколы о вступлении.