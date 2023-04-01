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17:07, 1 апреля 2023Мир

В США заявили об окружении Артемовска российскими войсками

Бывший глава Пентагона Макгрегор: Артемовск полностью окружили российские войска

Фото: AP

Бывший глава Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что, согласно его источникам, российские войска полностью окружили Артемовск (украинское название — Бахмут). Об этом он рассказал в своем блоге на YouTube.

По словам Макгрегора, город практически пал, поскольку сейчас до украинских подразделений в городе невозможно добраться. «Это означает, что (…) эти войска начнут сдаваться, возможно, значительная часть военных ВСУ уже сложила оружие», — цитирует его РИА Новости.

Видео с интервью полковника было выложено 29 марта. Впоследствии, 31 марта, основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о продолжении борьбы за город его военными. 1 апреля в сети появилось снятое украинскими военными видео боев за Артемовск.

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Варвара Кошечкина
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