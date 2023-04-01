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17:43, 1 апреля 2023Спорт

Дзюба обратился к критикам после шести голов в четырех матчах РПЛ

Футболист «Локомотива» Дзюба передал привет Нижнему Новгороду после дубля в матче РПЛ

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба обратился к критикам после шести голов в четырех матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

«Мне надо Нижнему Новгороду приветик передать, чтобы кое‑какие люди начали разбираться в футболе… Здесь в руководстве очень много некрасивых вещей сказали», — заявил футболист. Он подчеркнул, что показал и доказал все на поле. По мнению форварда, главное, что «Локомотив» продолжает победную серию.

Ранее 1 апреля «Локомотив» разгромил «Пари Нижний Новгород» со счетом 4:0. Победу команде принес дубль 34-летнего Дзюбы в первом тайме. Еще по одному голу на свой счет записали полузащитники Дмитрий Баринов и Антон Миранчук.

Зимой у Дзюбы был вариант с переходом в нижегородский клуб, однако трансфер не состоялся. В итоге он перешел в «Локомотив» 8 февраля. Соглашение с московским клубом рассчитано до конца сезона-2022/2023.

Анастасия Борисова
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