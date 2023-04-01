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22:45, 1 апреля 2023Интернет и СМИ

WSJ сообщила о слежке за арестованным в России журналистом

WSJ сообщила о слежке российских силовиков за журналистом Гершковичем
Эван Гершкович

Эван Гершкович. Фото: The Wall Street Journal / Reuters

Американская газета The Wall Street Journal сообщила о слежке российских силовиков за арестованным в России Эваном Гершковичем, сотрудником московского бюро издания.

Как утверждает газета, несколько сотрудников российской службы безопасности следили за журналистом, когда он выполнял одно из заданий. Уточняется, что часть из них фиксировала передвижения Гершковича на камеру. Кроме того, они оказывали давление на источники, чтобы те не сотрудничали с корреспондентом, пишет WSJ. Также сообщается, что журналист подозревал, что его телефон прослушивают.

О задержании Гершковича стало известно 30 марта. Его заподозрили в сборе материалов о предприятии российской оборонной промышленности, составляющих государственную тайну. В отношении журналиста возбудили уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»). Позднее Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича до 29 мая.

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Варвара Кузьмина
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