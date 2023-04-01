Раскрыты подробности об уголовных обвинениях против Трампа

AP: экс-президенту США Трампу предъявят минимум одно обвинение в уголовном преступлении

Бывшему президенту США Дональду Трампу намерены предъявить минимум одно обвинение в уголовном преступлении. Об этом сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на близкие к ситуации источники.

Информаторы AP раскрыли подробности об уголовных обвинениях против Трампа и подчеркнули, что они связаны с фальсификацией деловой документации.

Ранее экс-президент США назвал обвинения против него политическим преследованием. По его мнению, инцидент является «вмешательством в выборы на высочайшем уровне в истории».

Большое жюри присяжных Нью-Йорка проголосовало за предъявление обвинений Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization. Прокуратура Манхэттена обвиняет Трампа по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере.

Прибытие Трампа в суд назначено на 4 апреля. Адвокат политика Джо Такопина сообщил, что во время явки политик намерен заявить о своей невиновности.