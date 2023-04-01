Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:22, 1 апреля 2023Мир

Раскрыты подробности об уголовных обвинениях против Трампа

AP: экс-президенту США Трампу предъявят минимум одно обвинение в уголовном преступлении
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: David Dee Delgado / Reuters

Бывшему президенту США Дональду Трампу намерены предъявить минимум одно обвинение в уголовном преступлении. Об этом сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на близкие к ситуации источники.

Информаторы AP раскрыли подробности об уголовных обвинениях против Трампа и подчеркнули, что они связаны с фальсификацией деловой документации.

Материалы по теме:
Крэк, проститутки и демократия. Как наркотики и украинский бизнес сына Джо Байдена могут разрушить карьеру отца?
Крэк, проститутки и демократия.Как наркотики и украинский бизнес сына Джо Байдена могут разрушить карьеру отца?
15 ноября 2022
Трам-парам-пам. Бывший президент США снова в центре скандала. Как обыски в поместье Трампа взбудоражили Америку
Трам-парам-пам.Бывший президент США снова в центре скандала. Как обыски в поместье Трампа взбудоражили Америку
23 августа 2022
«Как такое могло случиться?» В гараже Байдена нашлись секретные материалы. Чем обернется для президента его рассеянность?
«Как такое могло случиться?»В гараже Байдена нашлись секретные материалы. Чем обернется для президента его рассеянность?
13 января 2023

Ранее экс-президент США назвал обвинения против него политическим преследованием. По его мнению, инцидент является «вмешательством в выборы на высочайшем уровне в истории».

Большое жюри присяжных Нью-Йорка проголосовало за предъявление обвинений Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization. Прокуратура Манхэттена обвиняет Трампа по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере.

Прибытие Трампа в суд назначено на 4 апреля. Адвокат политика Джо Такопина сообщил, что во время явки политик намерен заявить о своей невиновности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Пентагон оценил возможность возвращения Украиной всех территорий
Диетолог предупредила об опасности непродуманной диеты
Названы сложности в боях с ВСУ во второй год проведения спецоперации
Во Франции рассказали о недовольстве Украиной в Европе
Раскрыты подробности об уголовных обвинениях против Трампа
Стало известно о предложении главе ЕК возглавить НАТО после Столтенберга
Оппозицию Венесуэлы оставили без доступа к замороженным в США
В США вынесли первый приговор по делу об убийстве на съемках фильма «Ржавчина»
Назван способ досрочно выйти на пенсию
Более 600 человек пострадали из-за торнадо в американском штате
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.