Норвежская лыжница-чемпионка пожалела российских спортсменов
Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Тереза Йохауг прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских спортсменов на международные турниры в нейтральном статусе. Ее слова приводит Expressen.
Спортсменка назвала совершенно неправильными рекомендации МОК, подчеркнув, что при этом ей жаль действующих российских лыжников. «Это выходит за рамки их ответственности. Я ничего не имею против них», — заявила она.
28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах.
В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. В частности, российским лыжниками было отказано в допуске к международным турнирам на сезон-2022/2023.