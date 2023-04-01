Норвежская лыжница-чемпионка пожалела российских спортсменов

Олимпийская чемпионка Тереза Йохауг заявила, что ей жаль действующих российских лыжников

Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Тереза Йохауг прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских спортсменов на международные турниры в нейтральном статусе. Ее слова приводит Expressen.

Спортсменка назвала совершенно неправильными рекомендации МОК, подчеркнув, что при этом ей жаль действующих российских лыжников. «Это выходит за рамки их ответственности. Я ничего не имею против них», — заявила она.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. В частности, российским лыжниками было отказано в допуске к международным турнирам на сезон-2022/2023.