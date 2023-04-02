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12:29, 2 апреля 2023Спорт

Футболисты трех российских команд устроили массовую драку во время матча

Футболисты трех университетских команд устроили массовую драку во время матча в Москве

Кадр: Telegram-канал Baza

Футболисты трех российских команд устроили массовую драку во время матча в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел на стадионе «Буревестник», где выступали университетские команды из Российского университета спорта, Российского технологического университета МИРЭА и Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Сначала в потасовке участвовали две команды, однако потом к ней присоединилась еще одна, игравшая на соседнем поле.

В результате драки, в которой одному из футболистов сломали нос, 16 игроков были доставлены в полицейский участок. На трех спортсменов оформили административный протокол за мелкое хулиганство.

17 декабря матч чемпионата Австралии между «Мельбурн Сити» и «Мельбурн Виктори» был прерван из-за массовой драки между фанатами и футболистами. Главный судья приостановил встречу. Она так и не была доиграна.

Дарья Коршунова
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