Дзюба заявил о желании стать лучшим бомбардиром России

Дзюба заявил, что намерен побить рекорд Кержакова по количеству голов в истории России

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба заявил о желании побить рекорд Александра Кержакова по количеству голов в истории России и стать лучшим бомбардиром страны. Его слова приводит «Матч ТВ».

Дзюба рассказал, что намерен догнать и перегнать Кержакова. «Не знаю насчет именно этого сезона, но до конца карьеры — точно. Это большая цель. Керж — величина, бомбардир всея Руси. Мне хочется его опередить», — поделился он.

34-летний Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля. В составе команды он провел четыре матча в Российской премьер-лиге и отметился шестью забитыми мячами. Всего в его активе 223 гола в официальных встречах.

Кержаков завершил карьеру в 2017 году. На его счету 233 забитых мяча в официальных матчах.