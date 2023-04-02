Российский форвард забросил шайбу в дебютном матче в НХЛ

Российский форвард «Сан-Хосе Шаркс» Даниил Гущин забросил шайбу в дебютном матче в НХЛ

Российский форвард «Сан-Хосе Шаркс» Даниил Гущин провел дебютный матч в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Нападающий впервые вышел на лед в составе команды в матче против «Аризона Койотис». 21-летний россиянин на 22-й минуте встречи отметился заброшенной шайбой. В итоге «Сан-Хосе» одержал победу со счетом 7:2.

Ранее в текущем сезоне Гущин выступал в Американской хоккейной лиге (АХЛ) за «Сан-Хосе Барракуда». Он провел за клуб 61 матч, забросил 16 шайб и отдал 20 результативных передач.

«Сан-Хосе Шаркс» после 76 матчей имеет в активе 59 очков и располагается на 14-й позиции в турнирной таблице Западной конференции. Команда потеряла шансы на выход в серию плей-офф в сезоне-2022/2023.