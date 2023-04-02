Сирийская провинция Хомс подверглась израильской ракетной атаке

Сирийские силы ПВО отражают израильскую ракетную атаку на провинцию Хомс

Сирийские силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают ракетную атаку Израиля. Об этом сообщает ТАСС.

Нападение произошло в провинции Хомс. Утверждается, что зенитчикам удалось перехватить несколько ракет, выпущенных по военным объектам. В результате обстрела ранения получили четверо военнослужащих.

31 марта сообщалось, что в результате ракетного удара Израиля по окрестностям Дамаска погиб офицер Корпуса стражей исламской революции (КСИР), служивший в Сирии военным советником.

22 марта израильские самолеты нанесли ракетный удар вблизи международного аэропорта Алеппо. В результате воздушная гавань сирийской северной столицы понесла материальный ущерб,

Сирия и Израиль находятся в состоянии войны с момента провозглашения еврейским государством независимости в 1948 году.