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09:00, 2 апреля 2023Спорт

Павлюченко оскорбил авторов ролика АПЛ с голами игроков из всех стран без России

Павлюченко назвал уродами авторов ролика АПЛ с голами игроков из всех стран без россиян

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Бывший нападающий лондонского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко отреагировал на невключение российских футболистов в ролик пресс-службы Английской премьер-лиги (АПЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

Футболист оскорбил создателей ролика, назвав их уродами. «Мне, честно говоря, плевать. Этого и стоило ожидать», — заявил он, добавив, что спорт уже давно стал частью политической картины мира.

29 марта АПЛ выложила на YouTube видео, в котором были показаны лучшие голы от представителей всех стран, чьи футболисты выступали в АПЛ. В ролик попали игроки из 103 стран в алфавитном порядке, но без России.

Павлюченко выступал за «Тоттенхэм» с 2009 по 2013 год. Он отметился 21 голом в 78 матчах за клуб. Кроме него, в АПЛ забивали россияне Алексей Смертин, Динияр Билялетдинов, Андрей Аршавин и Павел Погребняк.

Анастасия Борисова
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