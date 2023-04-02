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23:10, 2 апреля 2023Россия

Очевидица раскрыла подробности взрыва в кафе в Петербурге

Очевидица рассказала, как военкору Татарскому дарили статуэтку в кафе в Петербурге

Фото: РИА Новости

Жительница Санкт-Петербурга Алиса, которая присутствовала в кафе, где при взрыве погиб военный корреспондент Владлен Татарский, раскрыла подробности происшествия в беседе с РИА Новости.

По ее словам, девушка, подарившая Татарскому статуэтку, в которой, предположительно, было взрывное устройство, сидела за соседним столом.

«Насколько я помню, ведущий вытащил эту скульптуру [из коробки], и Владлен ее подержал в руках. [Они] посмотрели, посмеялись, обратно ее поставили, а потом чуть позже минуты произошел взрыв и задымление. Все побежали», — сказала Алиса.

Очевидица также добавила, что находилась во второй части зала, которая находится на возвышении. «Я выбегала — у меня уши заложило, но сейчас уже все прошло», — поделилась она.

О происшествии стало известно в воскресенье, 2 апреля. По предварительным данным, бомбу в кафе пронесла девушка. Она спрятала ее в статуэтку, которую позже подарила проводившему в заведении встречу военкору Владлену Татарскому.

Следственный комитет России по факту гибели Татарского возбудил уголовное дело по статье «Убийство» УК России.

По предварительной информации, причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.

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Марина Совина
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