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05:07, 2 апреля 2023Мир

В новой концепции внешней политики России увидели наследие Примакова

Политолог Безерра увидел наследие Примакова в новой концепции внешней политики России
Евгений Примаков

Евгений Примаков. Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Идейное наследие бывшего министра иностранных дел и экс-премьера РФ Евгения Примакова нашло отражение в новой концепции внешней политики России, заявил эксперт Валдир Безерра из Группы исследований БРИКС Сан-Паульского университета. Об этом пишет ТАСС.

По словам политолога, экс-глава МИД говорил о необходимости более глубокой политической координации с Индией и Китаем. «Примаков формулировал идеи защиты российских национальных интересов через тесное сотрудничество с этими двумя азиатскими государствами», — увидел схожесть специалист.

По его словам, это должно привести к консолидации участия Москвы, Нью-Дели и Пекина в объединении БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества.

Ранее МИД Китая заявил, что Между Россией и КНР установилась благородная дружба. Отношения двух государств сильно отличается от гегемонии, бесчинства и травли, которыми занимаются власти США, уточнили в Пекине.

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Марина Совина
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