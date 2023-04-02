Дерматолог назвала женщинам плюсы и минусы бритья волос на лице

Дерматолог Ниведита Даду: бритье волос на лице обеспечивает легкость нанесения макияжа

Индийский дерматолог Ниведита Даду назвала плюсы и минусы бритья волос на лице. Соответствующий материал появился на сайте издания Health Shots.

По словам медика, многие женщины скептически относятся к данному процессу. «Например, распространено заблуждение, что бритье волос на лице заставляет их расти гуще. Этот миф совершенно не соответствуют действительности», — заявила она.

Даду рассказала, что, помимо удаления волос, процедура помогает избавиться от омертвевших клеток, обеспечивая тем самым гладкость и сияние поверхностного слоя кожи. Кроме того, специалист отметила легкость в нанесении тональных основ и консилеров при макияже. «Фактически, вы можете в конечном итоге использовать меньше косметики, потому что ее так легко наносить и растушевывать», — пояснила она.

В то же время собеседница издания выделила негативные последствия упомянутого ритуала. В первую очередь Даду объяснила, что после бритья быстро отрастают волосы и появляются проблемы с кожей. Например, эпиляция воском вызывает раздражение, а пинцетом — занимает много времени. «Какой бы метод вы ни выбрали, удаление волос на лице может быть болезненным, особенно если у вас сухая или чувствительная кожа. Более того, у вас могут появиться ожоги, сыпь и зуд», — предупредила эксперт и посоветовала после бритья всегда использовать увлажняющий крем.

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