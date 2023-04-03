В России произошло еще одно землетрясение

На Байкале вблизи поселка Еланцы произошло землетрясение магнитудой 4,7

На Байкале близ поселка Еланцы произошло землетрясение. Еще об одном землетрясении в России за сутки сообщила руководитель Байкальского филиала Единой геофизической службы СО РАН Елена Кобелева, ее цитирует РИА Новости.

«Энергетический класс 12,3, магнитуда 4,7, интенсивность в эпицентре — середина Байкала около 20 километров к югу от поселка Еланцы — 6,4 балла», — сообщила Кобелева.

По ее словам, в Иркутске интенсивность подземных толчков ощущалась как 3-4 балла. Разрушений нет, никто не пострадал.

В понедельник, 3 апреля, также произошло мощное землетрясение на Камчатке — его магнитуда составила 6,9. По словам директора Камчатского филиала Геофизической службы РАН Данилы Чеброва, землетрясение жители почувствовали, так как оно было поверхностным.

Впоследствии губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что после землетрясения были зафиксированы афтершоки. В результате первых подземных толчков на некоторых домах образовались трещины и обвалилась штукатурка, где-то упали плиты со стен. В Петропавловске-Камчатском с одного здания упали бетонные обломки, никто не пострадал, добавил российский губернатор.