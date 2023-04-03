Асмус ответила раскритиковавшим ее фигуру хейтерам снимком с борщом и салом

Кристина Асмус опубликовала фото с борщом и салом во время отдыха на Красной Поляне

Актриса театра и кино Кристина Асмус опубликовала фотографию с отдыха в ответ на критику хейтеров, обвинивших ее в наборе лишнего веса. Соответствующий снимок появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На кадре 34-летняя знаменитость позирует в ресторане на Красной Поляне в Сочи. Она запечатлена во время обеда за столом с угощениями, в том числе с миской борща и тарелкой сала.

«"На Харламова стала похожа", "квадратная Асмус", "раскабанела бабенка", "беременна, что ли" — эти и другие комментарии можно почитать под моими постами», — пожаловалась в посте актриса, добавив, что всех пользователей сети волнует ее фигура.

В феврале Кристина Асмус высказала свою позицию на тему пластических операций, призывая подписчиц не ложиться под нож. «Пожалуйста, не делайте с собой ничего! Если операция не нужна по медицинским показаниям, то не слушайте врачей-менеджеров. Не разрушайте себя», — попросила звезда и добавила, что здоровье важнее внешнего вида.