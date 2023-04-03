Письмо покойному в бутылке проплыло пять тысяч километров до его любимого места

В Великобритании послание в бутылке вернулось к адресанту спустя три с половиной года

Посвященное умершему послание в бутылке проплыло пять тысяч километров к любимому месту покойного и спустя три с половиной года вернулось к адресанту Питеру Вуду, инженеру парусного судна «Жемчужина» в Великобритании. Об этом сообщает The Royal Gazette.

Отправитель письма рассказал, что оно посвящено его покойному другу Фреду Ротвеллу, с которым он познакомился во время обучения для получения квалификации яхтсмена. Помимо Ротвелла и Вуда, в группе обучающихся были еще двое будущих моряков — Гарри Адамс и Эндрю Хилл. Все четверо стали близкими друзьями и после получения сертификатов стали вместе работать на одном судне. «Мы никогда не оставляли друг друга в одиночестве. Мы были лучшими друзьями», — рассказывает Вуд.

По словам мужчины, Ротвелл был общительным человеком, который выделялся из толпы. «Он каждый день жил на полную катушку. Все его любили. Мы могли пойти в ресторан, и он заставлял всех слушать его истории», — вспоминает Вуд. Однако друзья не знали, что Ротвелл страдал от депрессии. Из-за психического расстройства он покончил жизнь самоубийством в 22 года.

Убитые горем друзья решили отдать дань памяти покойному мужчине и в ноябре 2019 года бросили в воду бутылку с посвященным ему посланием. В бутылку они вложили записку, фотографию Ротвелла и свои контактные данные.

Через несколько лет послание оказалось у берегов Бермудских Островов. Бутылку обнаружила местная жительница Джина Ингхэм во время прогулки с собаками. Она нашла контакты Вуда, связалась с ним и сообщила о находке. Мужчина плавал в Средиземном море, когда получил сообщение Ингхэм.

Он прибыл на Бермудские Острова и встретился с женщиной 26 марта, спустя три с половиной года после того, как бросил послание в воду. По словам Ингхэм, за это время бутылка проделала путь в почти пять тысяч километров.

Вуд отметил, что был удивлен местонахождением бутылки. «Фред был на Бермудских Островах. Он провел на них довольно много времени, и ему здесь нравилось. Вот почему было так здорово узнать, что бутылка оказалась здесь», — говорит он.

Ранее сообщалось, что житель США Тед Хортон нашел на пляже бутылку с посланием и вернул ее в океан. Мужчина заметил бутылку с листками бумаги внутри, когда гулял по пляжу с собакой.