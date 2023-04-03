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19:16, 3 апреля 2023Наука и техника

Российский зенитчик рассказал об уничтожении снаряда GLSDB

Начальник расчета ЗРК «Бук» рассказал об уничтожении запущенного из HIMARS снаряда GLSDB

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российские военные в ходе специальной военной операции уничтожили запущенный из реактивной системы залпового огня HIMARS снаряд американского производства GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb) с помощью зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук». Об этом начальник расчета ЗРК с позывным Третий рассказал в сюжете телеканала «Звезда».

«Изначально цель была на высоте 15 километров и со скоростью 550 [метров в секунду], затем произошло отделение реактивного двигателя от самой бомбы и скорость значительно снизилась до 250 метров в секунду. Высота стала 10, он вилял из стороны в сторону. Затем я получил команду на уничтожение этой цели — цель была успешно уничтожена», — сказал Третий.

Отмечается, что GLSDB сбили военнослужащие зенитной ракетной бригады Восточного военного округа. Расчеты «Буков» несут боевое дежурство на угледарском направлении. Зенитчики сбивали не только снаряды реактивных систем залпового огня, но и беспилотники противника.

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В марте руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов сообщил, что российские войска могут сбивать GLSDB с помощью ЗРК «Тор-М2», «Бук-М3» и С-350.

28 марта Минобороны России сообщило, что российская система противовоздушной обороны сбила снаряд GLSDB в зоне проведения специальной военной операции.

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Даниил Иринин
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